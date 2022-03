Santé : And Gueusseum décrète 72 heures de grève à partir de mercredi

Le syndicat de la santé, And Gueusseum lance son 3ème plan d’action allant du 26 mars au 16 avril 2022. C’est 72 heures de grève les mercredi 30, jeudi 31 et vendredi 1er avril 2022 précédées par une rétention des informations sanitaires et sociales concomitamment avec un boycott des activités de supervision et formation de même que le boycott des réunions de coordination du 26 mars au 16 avril 2022.



Un programme assez corsé mis en branle par les syndicalistes qui mènent ainsi une guerre dévoilée ce samedi 26 mars 2022 à l'issue de l'évaluation nationale du 2ème plan d’action.



Très remontés contre le mutisme agaçant du gouvernement, les syndicalistes regrettent que depuis mai 2021, aucune date n'a été fixée pour les négociations sur le système de rémunération amarré à l'agenda du Ministre des Finances pris peut-être par d'autres activités plus importantes et plus sérieuses que la privation de l'offre de soins aux populations quarante-huit heures durant.



De ce fait, And Gueusseum rend responsable le Gouvernement de toutes les conséquences de cette radicalisation. Ils ont fait l’évaluation du second plan d’action : environ 1.400 postes de santé sur 1.500 fermés et paralysé 97 centres de santé sur 102 et 35 Établissements de santé sur les 40 que compte le pays.