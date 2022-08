Santé: And Gueusseum en grève d'ici septembre

L’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) And Gueusseum prévoit des mouvements d’humeurs d’ici le mois de septembre prochain. Mballo Dia Thiam et ses camarades qui exigent le respect des accords signés en mai notamment celui relatif qui indemnités de logement et des risques, lancent ainsi un ultimatum à l’Etat du Sénégal.



« Il est question pour tous les agents de santé, de toute catégorie confondue, d’augmenter leurs indemnités de risque et de leur octroyer une indemnité de logement », a fait savoir le président de And Gueusseum.



Mballo Dia Thiam dit constater que « dans le mode opératoire, une partie du personnel n’est pas encore intéressée par ces augmentations et nous en savons pas pourquoi. Nous avons maintes fois dit et réaffirmé que ni dans le préavis de grève que nous avons déposé en avril 2022, ni au bout des négociations encore moins dans la signature de l’accord, il n’a été question de discriminer des catégories de personnel ».



L’ASAS And Gueusseum donne un ultimatum d’un mois au gouvernement du Sénégal. « Nous sommes le 2 août, l'Etat à jusqu'au 2 septembre pour réagir. Et au delà de cette date, nous avons droit d'aller en grève ou de commencer des activités et des plans d'actions qu'on hésitera pas de décliner », a-t-il conclu sur les ondes de la Rfm.