Santé : AstraZeneca met en œuvre une initiative contre les maladies non-transmissibles dans neuf (9) pays africains dont le Sénégal

AstraZeneca a annoncé une nouvelle ambition pour son initiative phare en matière d'équité en santé, Healthy Heart Africa, visant à élargir son champ d'action pour inclure un plus grand nombre de maladies non transmissibles (MNT), telles que les maladies rénales chroniques (IRC), l'hypertension et les maladies cardiovasculaires. Lors d'un événement co-organisé avec le ministère ougandais de la Santé, AstraZeneca a révélé que le programme étendu Healthy Heart Africa sera opérationnel en Côte d'Ivoire, en Égypte, en Éthiopie, au Ghana, au Kenya, au Nigeria, au Rwanda, au Sénégal et en Ouganda d'ici la fin de 2025.



Lancé en 2014, Healthy Heart Africa a été créé pour faire face au fardeau croissant des maladies cardiovasculaires en Afrique. Le programme a pour objectif d'améliorer les résultats en matière de santé en se concentrant sur la sensibilisation aux symptômes et aux risques de l'hypertension, l'éducation sanitaire, l'accès au dépistage et au traitement précoces, ainsi que la formation des prestataires de soins de santé. Cela contribuera à renforcer la résilience des systèmes de santé en réduisant le fardeau social et économique associé au traitement et aux soins avancés des maladies cardiovasculaires et connexes.



Au cours de la dernière décennie, le programme a effectué plus de 54 millions de dépistages de la tension artérielle et formé plus de 11 400 travailleurs de la santé. En mars 2024, Healthy Heart Africa a atteint son ambition initiale de toucher 10 millions de personnes souffrant d'hypertension artérielle, soit près de deux ans avant l'objectif prévu.



Avec cette nouvelle ambition, AstraZeneca espère continuer à améliorer la santé des populations africaines en élargissant son soutien et ses interventions à un éventail plus large de MNT, renforçant ainsi l'impact positif de Healthy Heart Africa sur le continent.