Santé - Mballo Dia Thiam: « And Guesseum ira en grève le 28 janvier si… »

L’alliance «And Guesseum » composée du SUTSAS et du Syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux (SUDTM), est toujours prête à en découdre avec l’Etat si ce dernier ne satisfait pas leurs exigences.



Mballo Dia Thiam, Secrétaire général du SUSTSAS , qui se prononçait sur la question au micro de Sud Fm de rappeler leurs revendications lesquelles tournent autour de l’application des accords signés avec le gouvernement de 2014. Car, révèle-t-il, «en 2015 il y a quelques réalisations mais jusqu’à présent, concernant le statut du personnel des établissements publics de santé, on en est encore là alors que c’est la loi de 98 qui annonçait cela. Le président de la République a signé le décret à la veille de mai 2016, mais ce statut devait être applicable ou exécutoire en janvier 2017, on est en fin décembre et rien n’a été fait à ce niveau».



Et le syndicaliste de poursuivre : «La question de l’augmentation du budget, on en est encore là, le budget n’a pas encore augmenté. Le chef de l’Etat avait dit qu’on devait aller jusqu’à 15%, mais jusqu’à présent on tourne autour de 8 à 10%. Ce sont des questions réelles, les autres questions tournent autour de la formation, des filières et récemment ce sont les rappels de salaires, or 42 milliards de francs CFA ont été encaissés avec la JICA pour émailler le pays avec 1162 agents. Nous pensons que ce sont des questions qui vont poser énormément de problèmes si on n’arrive pas à les solder».



Si ces questions ne sont pas résolues, M. Thiam avertit que And Guesseum » ira au bout de son plan d’action.