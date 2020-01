Santé compromise de Hissein Habré: les précisions du Directeur de l'administration pénitentiaire

L’ancien Président de l'État tchadien, condamné à la prison à vie depuis six (6) ans, serait gravement malade. Ses avocats, Mes Ibrahima Diawara et Alioune Cissé qui ont alerté via un communiqué, informent que leur client souffre d’une fracture au bras gauche, depuis deux mois et aucun soin ne lui est apporté. Faux ! Selon le Colonel Jean Bertrand Bocandé, Directeur de l'administration pénitentiaire, Habré a été bien soigné, mais « il refuse qu’on lui enlève le bandage ».



« C’est une fracture qui a fait deux mois. Le médecin général Momar Sène, ancien directeur de l’hôpital Principal, c’est lui qui a faits les premiers soins au niveau du bras. Après 45 jours, il était question qu’on lui enlève le bandage, parce qu’il est guéri. Mais il ne veut pas enlever le bandage », explique, pour sa part, le Directeur administration pénitentiaire.



Le Colonel Jean Bertrand Bocandé de poursuivre : « Une fracture de 60 jours, si elle n’est pas soignée, elle allait pourrir. Vous savez comment on traite une fracture (…). Actuellement, il est question d’enlever le bandage et il refuse ».



Maintenant, dit-il, « ses avocats veulent le sortir pour ça. Puisque ces gens qui sont là avec la presse, les populations vont sortir pour polémiquer ».



À en croire le Colonel, les avocats de Habré ont dit qu’ils veulent le faire sortir pour le faire opérer. Mais le général Sène s’est catégoriquement opposé à leur demande en leur signifiant que son état ne nécessite pas une opération. « La fracture s’est d’ailleurs consolidée, leur a dit le général Sène.



Le Directeur de l'administration pénitentiaire de révéler sur L'Observateur qu’ : « Un des avocats de Habré est venu me voir dans mon bureau. Ce qu’il m’a dit et ce qu’il est en train de dire, ce n’est pas la même chose. Par décence, je ne vais pas le répéter ».