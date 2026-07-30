Santé et éducation à Ziguinchor : Marie Khōn Faye remobilise les acteurs communautaires pour la protection des adolescents

La Première dame Marie Khone Faye a présidé ce matin à Ziguinchor la cérémonie de remise des attestations aux participants d’une formation dédiée à la santé des adolescents et des jeunes en milieu scolaire. Initiée dans le cadre de la campagne #BuildingResilience2026, cette rencontre visait à armer les acteurs de terrain contre les grossesses précoces et le décrochage scolaire des jeunes filles.



Organisée à l'intention des enseignants, personnels d’encadrement, acteurs communautaires et professionnels de la jeunesse, la session a permis de leur fournir des outils de prévention et de sensibilisation pour promouvoir des comportements responsables.



Plaidant pour le maintien des jeunes filles à l'école et le bien-être de la jeunesse, la Première dame a souligné la dimension collective de cette mission. Selon Marie Khone Faye, chaque participant ainsi formé est appelé à devenir un relais au sein de sa communauté pour bâtir un environnement plus inclusif et protecteur.