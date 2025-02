Santé : la fédération des syndicats de la santé (F2S) annonce un mouvement d’humeur les 13 et 14 mars prochains

La Fédération des syndicats de la santé (F2S) compte observer une grève les 13 et 14 mars prochains. Le responsable de ladite fédération, Cheikh Seck, a décliné la feuille de route de leur nouveau plan d’action déjà validé.

Le plan d’action prévoit un point de presse le mardi 18 février 2025, suivi d’une assemblée générale à Touba, à l’hôpital Ndamatou, jeudi 27 février ;

Une rencontre avec les partenaires techniques et financiers (PTF), la société civile, les ambassades, et les autorités religieuses ;

une grève générale les 13 et 14 mars 2025 ;

une rétention d’informations et le boycott des supervisions.



Par ailleurs, le syndicaliste informe que « la F2S a rencontré le ministre de la Santé et de l’Action sociale, hier lundi 17 février 2025, pour faire le monitoring des accords du 29 décembre 2023 », mais estime toutefois que la seule volonté du ministre ne suffit pas pour régler définitivement les problèmes du secteur de la santé et de l’action sociale ». « Il faut impérativement l’intervention du président de la République et du Premier ministre », a-t-il indiqué.