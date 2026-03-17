Santé : le Sénégal et Roche envisagent un partenariat stratégique dans la lutte contre le cancer

Le Président de la République a reçu en audience, ce mardi, le Dr Eugene Nwoke, Directeur général de Roche pour l’Afrique francophone, accompagné du Professeur Souleymane Mboup, ainsi que d’une délégation du groupe.



Selon la Présidence du Sénégal, les échanges ont porté sur les perspectives de collaboration entre le Sénégal et le groupe Roche, acteur majeur de l’industrie pharmaceutique, notamment dans le domaine de la lutte contre le cancer.



Cette coopération ambitionne de couvrir l’ensemble du continuum de prise en charge, de la prévention au diagnostic jusqu’au traitement, en intégrant un volet essentiel consacré au renforcement des capacités et à la formation des personnels de santé.



À travers cette dynamique de partenariat, le Sénégal réaffirme sa volonté de consolider un système de santé plus performant, plus accessible et davantage orienté vers les besoins des populations.