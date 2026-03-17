Sédhiou : les imams s’engagent contre l'excision

À Sédhiou, le collectif pour la modernisation des Daaras (COMORDE), en partenariat avec le projet RAES, a formé des leaders religieux à la santé de la reproduction. Ces imams auront pour rôle de sensibiliser les populations sur l'abandon de l'excision et des mariages précoces.



L'Imam Ratib de Goudomp, Souleymane Gagne, a validé cette démarche en rappelant que la planification familiale est un concept déjà présent dans les textes religieux, notamment à travers l'espacement des naissances (allaitement de deux ans). Cette formation vise à lever les résistances culturelles persistantes dans le sud du pays en utilisant la voix des religieux comme levier de changement social.