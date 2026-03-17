Secteur des jeux : le collectif des opérateurs de paris en ligne en alerte

Les sociétés de jeux et de paris en ligne, réunies au sein d'un collectif, ont tenu une conférence de presse ce mardi pour exprimer leurs inquiétudes face aux réformes annoncées par la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE).



Bien que l'ordre du jour précis n'ait pas été détaillé d'emblée, cette sortie médiatique fait directement suite aux déclarations de Toussaint Manga, directeur général de la LONASE, lors du point de presse gouvernemental du 12 mars dernier. La direction nationale a en effet évoqué une renégociation globale des contrats et conventions liant l'État aux sociétés privées de paris. Le collectif craint une remise en cause de ses acquis conventionnels et une pression fiscale ou réglementaire accrue sur ce secteur en pleine expansion.