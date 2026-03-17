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Congo-Brazzaville : Denis Sassou-Nguesso élu président pour la cinquième fois consécutive



Congo-Brazzaville : Denis Sassou-Nguesso élu président pour la cinquième fois consécutive
Au Congo-Brazzaville, le président sortant Denis Sassou-Nguesso a été annoncé, mardi 17 mars 2026 en fin de journée, vainqueur du scrutin présidentiel organisé dimanche 15 mars; avec 94,82% des voix selon les chiffres officiels. Le taux de participation est de 84,65%. L'annonce a été faite par le ministre de l'Intérieur Raymond Mboulou.
 
Denis Sassou-Nguesso va entamer un cinquième mandat de président du Congo-B.
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RFI

Mardi 17 Mars 2026 - 18:49


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