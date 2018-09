Santé: le Sénégal ne compte que 18 neurochirurgiens

Au Sénégal les neurochirurgiens ne sont que 18 sur toute l’étendu du territoire national. Cette annonce a été faite jeudi à l’occasion du premier cours international de neurochirurgie pédiatrique en Afrique francophone, organisé par la société sénégalaise de Neurochirurgie.



« L’objectif du cours est d’amener les neurochirurgiens à s’échanger. Nous formons beaucoup plus d’étrangers que de Sénégalais, mais cela est une richesse puisque l’Ucad est une université africaine. Nous sommes 18 neurochirurgiens », a fait savoir Seydou Boubacar Badiane, président de cette association.



« Lorsque nous commencions, nous étions trois, nous sommes tous malheureusement répartis » à Dakar, a-t-il ajouté. Il a annoncé qu’ils vont mettre des neurochirurgiens à Ziguinchor, à Thiès, à Saint-Louis et à Kaolack.



Seydou Boubacar Badiane a par ailleurs, attiré l’attention des parents sur les violences faites aux enfants, qui, selon lui peut leur causer des traumatismes. Pour ce qui est des malformations, le fait d’avoir des parents très proches et des mariages précoces sont les principales causes.