Santé : un colloque sur la recherche des maladies non transmissibles à Dakar

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahima Sy, a présidé, ce lundi 25 novembre à Dakar, un colloque sur la recherche relative aux maladies non-transmissibles.



Organisée par le réseau African Research Network, cette rencontre a rassemblé des chercheurs, des experts et des décideurs afin d'aborder les enjeux stratégiques et les opportunités offertes par la recherche scientifique en Afrique.



Ce colloque constitue une plateforme privilégiée pour mettre en lumière les initiatives innovantes qui façonnent l'avenir de la recherche sur le continent, tout en renforçant la coopération internationale dans ce domaine crucial pour la santé publique.