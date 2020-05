Sao Paulo: Un Sénégalais tue sauvagement un autre Sénégalais et met son corps dans une grosse boîte

Un jeune sénégalais du nom d'El Hadji Assane Diouf, 35 ans, a été sauvagement tué par un un autre Sénégalais au Brésil. Son corps a été mis dans une grosse boîte en carton et jeté dans les rues de Sao Paulo.



La dépouille a été découverte par des sans-abris, dans la nuit du mercredi à jeudi dernier, vers 4h du matin, selon le journal "Les Echos", qui relate la barbarie.



Nos confrères indiquent que le meurtrier a été arrêté. On ne connait pas encore le mobile du meurtre. Mais des marques de violence ont été constatées sur le corps du défunt.



Le défunt, marié et père de cinq enfants, est originaire de Pikine, dans la banlieue de Dakar. Il a quitté le Sénégal depuis janvier 2014 pour s’installer au Brésil où il exerçait le métier de marchand.