Saraya : incinération de quatre (4) tonnes de produits illicites et périmés

Quatre (4) tonnes de produits illicites et périmés, d’une valeur estimée à 2,2 millions de francs CFA, ont été incinérées lundi à Saraya. L’opération, supervisée par l’adjoint au préfet, Mamadou Farba Sy, s’est déroulée au dépôt d’ordures situé sur la route de Nafadji, en présence de l’adjoint au sous-préfet de Bembou, Mamadou Kanté Diallo, ainsi que de représentants des services départementaux et des forces de défense et de sécurité.



Les marchandises détruites, saisies par la sous-brigade d’hygiène, comprenaient notamment des boissons, bonbons, bouillons et médicaments périmés. « Au total, quatre tonnes de produits illicites et non conformes à la consommation ont été saisies. Nous regrettons leur introduction dans le département », a déclaré M. Sy, saluant « le travail rigoureux du service d’hygiène ».



L’autorité administrative a exhorté les commerçants et les consommateurs à faire preuve de vigilance et à signaler tout produit suspect afin de freiner la circulation de marchandises dangereuses. « La lutte contre le banditisme et la mise en vente de produits interdits est l’affaire de tous », a-t-il insisté.