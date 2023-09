Saudi Pro League : 13 buts encaissés en 7 matchs, Edouard Mendy loin d’être rassurant, à quatre mois de la CAN

C’est l'alerte rouge dans les cages des « Lions », à quatre mois du début de la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire. Le titulaire habituel, Edouard Mendy, enchaîne les contreperformances individuelles en Arabie saoudite.



Presque deux ans après, on semble avoir perdu celui qui avait brillé sur les pelouses camerounaises. Auteur d'une saison 2022-2023 décevante avec les Blues, Mendy a été poussé vers la sortie l'été dernier. En empruntant le chemin de l'Arabie saoudite, l'ancien gardien de Rennes espérait retrouver la sérénité.



Mais après sept journées de championnat, il accuse le coup en témoignes les 13 ballons qu'il a ramassé au fond de ses filets. Vendredi dernier, Édouard a sombré sur la pelouse d'Al-Nassr. L'international sénégalais a été impuissant devant les talents de Cristiano Ronaldo et Talisca, auteur d'un doublé chacun.



«Nous avons mal démarré le match en encaissant le premier but. Quand vous jouez face à ce genre d’équipe, vous ne pouvez pas vous permettre de faire des erreurs. Mais nous avons démontré nos qualités et nous avons mérité de marquer», a d'abord expliqué Mendy avant de pointer du doigt les nombreuses erreurs de son équipe.



«Lors des trois derniers matchs avant la trêve internationale, nous avons encaissé beaucoup de buts. Cela est expliqué par le fait que nous commettons beaucoup d'erreurs. Si nous voulons être dans le haut du tableau, nous devons être plus solides», ajoute-il.



Alerte rouge, à quatre mois de la CAN



«Quand nous encaissons trop de buts, ce n'est pas la faute unique- ment d'un seul joueur mais de tout le monde. On doit faire mieux et moi en premier. Quand j'encaisse un but, je ne suis jamais content. Maintenant nous allons nous rectifier pour gagner les prochains matchs», conclut Mendy.



Loin de son meilleur niveau, le gardien titulaire des « Lions » inquiète les fans de l'équipe nationale, à moins de quatre mois de la CAN en Côte d'Ivoire où le Sénégal compte défendre son titre jusqu'au bout.



Déjà lors du dernier rassemblement, Édouard Mendy a montré des signes inquiétantes face à l'Algérie (0- 1), en amical au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.



En sélection, il faut remonter à juin 2022 pour retrouver trace d'un clean-sheet signé par l'ancien gardien de Chelsea. C'était face au Rwanda (1-0) lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN-2024. Presque une éternité.



Avec Stades