Saudi Pro League : Buteur avec Al Nassr, Sadio Mané célèbre son nouveau rôle de père

Sadio Mané s’est une nouvelle fois illustré ce vendredi en participant à la victoire d’Al Nassr (3-1) face à Al Kholood lors de la 23ᵉ journée de la Saudi Pro League. Un match particulier pour l’attaquant sénégalais, qui a marqué d’une manière symbolique après être devenu père.



Fraîchement papa d’une petite fille depuis jeudi dernier, Mané a célébré son but en rendant hommage à son enfant en mimant un geste de bercement, à la manière de Bebeto lors de la Coupe du monde 1994.



Avec ce nouveau but, Sadio Mané porte son total à 7 réalisations en championnat cette saison. De son côté, Cristiano Ronaldo a inscrit son 27e but de la saison en club, et le 928e de sa carrière.