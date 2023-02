Saudi Pro League : CR7 s’offre un triplé, Al Nassr enchaîne

Plus personne n’arrête Cristiano Ronaldo. La star portugaise se régale en Saudi Pro League ces dernières semaines. Après son quadruplé il y a deux semaines, ses deux passes décisives la semaine dernière, CR7 a récidivé avec un triplé ce samedi face à Damak.



Cristiano Ronaldo avait ouvert le score sur penalty avant d’inscrire deux autres buts en première période. En marquant 3 buts en 44 minutes, il a inscrit le triplé le plus rapide de l’histoire du championnat et a donc permis à Al Nassr d’enchaîner un nouveau succès et de garder la tête du championnat. Arrivé cet hiver, Ronaldo rentre déjà dans le top 4 des meilleurs buteurs du championnat avec 8 réalisations.