Save the Children tire la sonnette d’alarme sur l’importance de protéger les enfants et jeunes migrants

Le Sénégal, comme plusieurs autres pays d’Afrique, est confronté à une crise de migration sans précédent, mettant en danger la vie de nombreux enfants et jeunes qui cherchent un avenir meilleur en occident. Les chiffres révèlent une tendance alarmante, avec un nombre croissant de migrants sénégalais risquant leur vie sur des pirogues pour arriver en Europe.



Depuis début 2023, 90% des 27 000 personnes arrivées aux îles Canaries sont de nationalité sénégalaise. On estime que plus de 10 000 migrants, essentiellement sénégalais, ont débarqué depuis début octobre dans l’archipel des Canaries. Plusieurs embarcations parties du Sénégal avec des centaines migrants à bord sont également portées disparues dans l'Atlantique.



Par ailleurs, on note la présence croissante de mineurs non accompagnés, d’adolescents et de femmes parmi ces migrants qui tentent ce tragique périple. Presque chaque jour, les unes des quotidiens sénégalais mentionnent des cas de pirogues avec à leur bord des migrants irréguliers arrêtés en mer, arrivés aux Canaries, naufragés ou même portés disparus dans l'Atlantique.



« Chez Save the Children, organisation de défense des droits des enfants, nous sommes très inquiets de la situation et souhaitons appeler à une responsabilité collective pour prévenir ces tragédies et promouvoir et défendre les droits fondamentaux des enfants » soutient Emilie Fernandes, Directrice pays de Save the Children au Sénégal.



Save the Children félicite le gouvernement du Sénégal pour la validation en juillet 2023, d’une nouvelle Stratégie Nationale de Lutte contre la Migration Irrégulière. Save the Children exhorte surtout l’Etat du Sénégal à assurer la mise en œuvre effective des cinq axes de cette stratégie à savoir la prévention, les mesures d’appui et de protection des migrants, la réinsertion des migrants de retour ainsi que la gestion des frontières, la répression des trafiquants et autres convoyeurs. Il est également nécessaire d’appuyer le développement d’opportunités économiques pour les jeunes et de créer les conditions optimales de protection des enfants, femmes et jeunes.



« Nous appelons les partenaires financiers internationaux à soutenir les initiatives visant à prévenir la migration irrégulière des enfants et des jeunes au Sénégal. Des investissements dans l'éducation, la formation professionnelle et la création d'opportunités économiques locales sont essentiels pour offrir des alternatives viables à la migration. Save the Children a appuyé de 2020 à 2023, à travers notre projet PROTEJEM, financé par l’Union européenne, l’assistance, l’accompagnement et la prise en charge de 1 936 enfants et jeunes dont 406 filles », rajoute la directrice de Save the Children.



La migration irrégulière met en péril la vie de nombreux enfants et jeunes sénégalais. Il est de notre devoir de prendre des mesures immédiates pour prévenir ces tragédies et offrir des perspectives prometteuses aux enfants et jeunes du pays. "Ensemble, nous pouvons faire la différence et mettre fin à cette crise de migration irrégulière", dit l'ONG.