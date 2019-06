Scandale Financier à Kédougou : le chef du service régional des Mines et vingt autres personnes, arrêtés

Une rocambolesque affaire d’escroquerie et de corruption, portant sur une exploitation clandestine d'or, pollue l’atmosphère au Parc Niokolo Koba situé la région de Kédougou. Le conservateur du Parc, le Lieutenant-colonel Amar Fall, et son adjoint, le Capitaine Mamadou Maronne, du chef du service régional des Mines et de la géologie de la région et maire de Ninéfécha, ont été arrêtés. Ils ont été placés en garde à vue hier, lundi 03 Juin 2019.



Selon « L’Observateur » qui donne l’information, aux termes d’investigations rondement menées, les gendarmes ont d’abord mis la main sur quinze (15) Chinois, trois (3) Ghanéens et un ancien agent du Parc. Selon des sources du journal, c’est ce dernier et un complice Ghanéen qui, dans cette mafia organisée, jouaient les facilitateurs et remettaient d’importantes sommes à des autorités complices , lesquelles ont délibérément fermé les yeux sur cette exploitation illicite. Plusieurs millions de F Cfa seront remis