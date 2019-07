Scandale à "400 millions de F Cfa" à l’Ipres : les précisions du Directeur général

Le Directeur général de l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal (Ipres) réagit suite au scandale du détournement présumé à hauteur de "400 millions F Cfa" sur les tickets de restauration. Mamadou Diagne Sy Mbengue dément le montant avancé par la presse et informe avoir saisi la Division des investigations criminelles (Dic) d’une plainte.



D’emblée, Mbengue balaie d’un revers de main les chiffres avancés par la presse et précise que «La presse a parlé de gestion des tickets au niveau de l’Ipres. Cette situation n’a pas encore été découverte ni par un organe de contrôle, ni par des services de contrôle interne ».



Il informe que : « C’est nous, Directeur général avec les services notamment le Directeur des ressources humaines qui avions remarqué qu’il y avait des factures dont les montants étaient de plus en plus importantes qui avait attiré notre attention sur la nécessité de faire un contrôle, ce qui a été fait ».



Face à la presse, le Dg de l’’Ipres poursuit : « Nos suspicions se sont confirmés pour des montants naturellement qui sont loin des montants qui sont développés dans la presse et immédiatement nous avons pris des mesures conservatoires », renseigne-t-il.



Avant de lister : « La première était le décret de l’agrément des prestataires incriminés, deuxième le changement des tickets par une datation en transfert d’argent. Troisièmement, nous avons commandité un audit à l’interne et quatrièmement, nous avons porté plainte auprès de nos juridictions ».