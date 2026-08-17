Scandale à la CDC : Poursuites judiciaires pour un préjudice de 2,2 milliards FCFA au CACO

Le Pool judiciaire financier (PJF) passe à l'action dans le dossier du Consortium africain de Conseil et d’Organisation (CACO), filiale de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Une information judiciaire a été ouverte à la suite d'une plainte dénonçant des paiements de factures sans aucune prestation effective.
Selon un communiqué du Procureur de la République financier, l'affaire remonte au 18 novembre 2024, date à laquelle le directeur général du CACO a saisi la Division des investigations criminelles (DIC). Les investigations menées ont révélé plusieurs cas de surfacturations, établissant le préjudice financier à plus de 2,2 milliards de francs CFA.
Face à la gravité des révélations, le parquet financier a engagé des poursuites contre deux agents du CACO ainsi que contre X. Les charges retenues visent des infractions d'association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture privée, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et complicité. La procédure judiciaire en cours s'attache à faire la lumière sur l'ensemble des opérations incriminées et à déterminer les responsabilités de chaque mis en cause.
Selon un communiqué du Procureur de la République financier, l'affaire remonte au 18 novembre 2024, date à laquelle le directeur général du CACO a saisi la Division des investigations criminelles (DIC). Les investigations menées ont révélé plusieurs cas de surfacturations, établissant le préjudice financier à plus de 2,2 milliards de francs CFA.
Face à la gravité des révélations, le parquet financier a engagé des poursuites contre deux agents du CACO ainsi que contre X. Les charges retenues visent des infractions d'association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture privée, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et complicité. La procédure judiciaire en cours s'attache à faire la lumière sur l'ensemble des opérations incriminées et à déterminer les responsabilités de chaque mis en cause.
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