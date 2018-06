Scandale à la SAR : des commissaires aux comptes révèlent les contrats "opaques" d'Addax

En faisant leur rapport sur l’exercice clos de 2017, les commissaires aux comptes de la Société africaine de raffinage (SAR) ont révélé que la même année Addax avait bénéficié d’un contrat de 300 milliards de F CFA exécuté dans l’opacité totale.



Le Conseil d’administration (CA) a exigé que le marché soit corrigé à défaut qu’il soit purement et simplement cassé. Dans leur rapport, ils ont mentionné : « Nous avons relevé que les approvisionnements en produits pétroliers ont été effectués sur l’exercice 2017 auprès d’un seul fournisseur sans procéder d’appel d’offres avec un total de neuf cargaisons de pétrole brut pour un montant de 313 921 245 milliers de F CFA ».



Pire, « l’analyse de l’exécution des contrats fait apparaître des variations significatives entre les conditions initiales et les conditions réelles de réalisations pouvant entraîner des manques à gagner important pour la Sar. Les procédures d’approvisionnement devraient donc être revues et rationalisées pour améliorer les performances opérationnelles de la société ».



Selon « Libération », cette recommandation des auditeurs n’a pas été respectée puisque la direction de la SAR a fait pire en signant, un an plus tard, un contra de 400 milliards de F CFA en faveur d’Oryx qu’elle a caché aux membres du CA.