Scène choquante à Cambérène : un carreleur surpris en train d’entretenir un rapport sexuel avec une brebis

Un carreleur de 23 ans, M. N. Ndiaye, a été déféré vendredi 11 avril au parquet pour « outrage public aux bonnes mœurs », après avoir été surpris en flagrant délit d’acte sexuel avec une brebis à Cambérène, rapporte Libération.



Les faits se sont déroulés dans l’enclos de la maison de M. D. Ndaw et de son neveu, F. Ndaw. D’après le récit des témoins, le mis en cause aurait escaladé un mur mitoyen pour s’introduire dans la propriété, avant d’être surpris en pleine acte sexuel par F. Ndaw.



Alerté par des bruits suspects, ce dernier a découvert le jeune homme, torse nu, en train de commettre l’acte. Pris sur le fait, M. Ndiaye a tenté de prendre la fuite en escaladant un autre mur mais est intercepté dans une maison voisine.



Interpellé puis remis à la police, le mis en cause a reconnu les faits. Il a tenté de justifier son geste en affirmant qu’il était sous l’emprise de l’alcool. « J’étais ivre, je ne me rappelle de rien. Je ne sais même pas ce qui m’a poussé à agir ainsi », aurait-il déclaré aux enquêteurs.



Marié et père de deux enfants, M. Ndiaye devra désormais répondre de ses actes devant la justice.