Scrabble : le Sénégalais Mactar Sylla sacré champion d’Afrique de blitz à Ouagadougou

Le Sénégalais Mactar Sylla a remporté les Championnats d’Afrique de scrabble francophone, actuellement en cours à Ouagadougou.



Figure majeure du scrabble africain, il a décroché avec brio le titre de champion d’Afrique de blitz, confirmant une nouvelle fois son statut parmi les meilleurs joueurs du continent.



Cette performance s’inscrit dans la continuité d’un parcours remarquable. Déjà sacré champion du monde de scrabble francophone, Mactar Sylla continue d’écrire l’histoire de la discipline.