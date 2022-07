Scrutin législatif du dimanche : les directives de Antoine Felixe Diome aux gouverneurs

Le ministre de l'Intérieur se réjouit des dispositions prises par l'administration. Antoine Felixe Diome informe que le matériel électoral a été acheminé et des mesures sont prises pour faire face à d'éventuelles pluies.



"Le matériel lourd a été déjà prépositionné, pour le reste du matériel il a été conditionné et stockés au niveau des préfectures. Ce qui fait qu'au plus tard demain (ce vendredi), tout le matériel électoral sera déployé", a rassuré le ministre.



Qui dit avoir donner des instructions à tous les gouverneurs. "Les instructions que j'ai donné à tous les gouverneurs et que je réitère ici , c'est que dimanche à 8 heures, les bureaux de vote devront ouvrir pour que les citoyens exercent leur droit et le fassent dans les meilleures conditions possibles", a-t-il déclaré.



Pour prévenir et parer à toutes les éventualités, en cette période d'hivernage, le ministre informe que des tentes ont été installées à travers tout le Sénégal pour garantir une bonne organisation, un bon exercice du droit citoyen à tous les Sénégalais



En compagnie d'une forte délégation, le ministre de l'Intérieur se prononçait en marge d'une visite effectuée dans des centres de vote à Touba.