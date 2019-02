Scrutin24février : Idy, Sonko contestent et menacent, Macky réplique, Madické et Issa Sall out du jeu

Les premières tendances de ce scrutin du 24 février 2019 sont tombées. Le président sortant Macky Sall candidat à sa propre réelection est en tête. Idrissa Seck et Ousmane Sonko sont en ballotage. Ces résultats provisoires fournis sont considérés par certains assez représentatifs pour accréditer une victoire de Macky Sall au premier tour. Ce qui est formellement contesté par l’opposition.



Les candidats des coalitions Idy2019 et Sonkoprésident ont tenu une conférence de presse pour s’en prendre ouvertement à une partie de la presse. Macky Sall de son côté a lui aussi annoncé une conférence de presse à sa nouvelle permanence. Elle va démarrer d’une minute à l’autre.



Pendant ce temps, Me Madické Niang et Issa Sall de PUR accusent le coup. Ils reconnaissent leur défaite et se rangent du côté de l’opposition. Le premier a réagi sur WalfTV et l’autre sur son compte Twitter.