Scrutins Locales 2022 - Dakar Plateau : "tous les 257 bureaux de vote fonctionnent actuellement" (Sous-préfet)

L'arrondissement de Dakar-Plateau compte 250 bureaux de vote et 140.218 électeurs. Le Sous-préfet de Dakar-Plateau, Djiby Diallo a soutenu que tous les bureaux de vote fonctionnent actuellement.



Par ailleurs, il a apporté des précisions suite de l'interpellation du mandataire de la coalition Walu Sénégal qui a indiqué que leur bulletin de vote était absent au moment du démarrage du vote. M. Diallo a soutenu "C’est un problème d'emballage mais cela a été réglé très rapidement".



Selon lui, tout le matériel qui devait être mis à disposition l'a été. « Il y a eu des petits retards qu'on a eu à constater par rapport au démarrage dans les lieux de vote, qu'on a pallié rapidement, là où le président a été absent. Il a été remplacé et le bureau fonctionne actuellement ».



« Au niveau du l'arrondissement Dakar-Plateau, on peut dire que nous avons un enregistrement de 257 bureaux de vote. On touche du bois, on a eu la chance que tous les bureaux de vote fonctionnent actuellement », a dit Djibril Diallo.



Quelque part, poursuit-il, « on nous a fait remarquer que le retard de certains membres de contrôleurs (CEDA), mais ça n'a pas entaché vraiment le vote. Tout se passe très bien dans l'arrondissement de Dakar-Plateau. Donc sur les 257 bureaux de vote, tous les bureaux fonctionnent pour les 140. 218 électeurs », a fait savoir le sous-préfet de Dakar-Plateau.