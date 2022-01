Scrutins - Locales 2022 - Mbao : plus de 10 personnes venues de Orkadiéré arrêtées

Des transferts d'électeurs sont soulignés de Orkadiéré à Mbao. Des jeunes soupçonnent et accusent directement Abdou Karim Sall, ministre de l'Environnement et candidat à la mairie de Mbao. Les forces de défense et de sécurité qui ont constaté cette tentative de fraude ont arrêté une dizaine de personnes.

Ndeye Fatou Touré (stagiaire)

