Scrutins Locales 2022 - Rufisque Est : les préfet et Sous-préfet accusés de "sabotage"

Le candidat de la Coalition Wallu Sénégal de Rufisque Est, El Mamadou Séne dénonce les attitudes du Préfet et sous-préfet de la localité. Il est accusé de vouloir "saboter" les scrutins Rufisque Est. Selon M. Sene, le préfet et le sous préfet accepté le changement des différents mandataires et représentants de certains coalition et jusqu'à présent aucun arrêté n'ait reçu à leur niveau pour justifier ces changements.

Salif SAKHANOKHO

