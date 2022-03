Séances troublantes d'exorcisme à Nietty Mbar: le charlatan bastonne et oblige ses clients à snifer du piment

Le charlatan Kh. B. Thiam avait une méthode bien particulière de soigner ses patients qui sont essentiellement des femmes. Dans cette localité, les voisins du charlatan étaient habitués à entendre les clients du mis en cause hurler de douleur pendant leur traitement, renseigne « L’Observateur ». A en croire ce dernier, des coups et des gifles leur ont été infligés ainsi qu’une fameuse potion faite à base de piment que les patients étaient obligés de renifler.



Finalement, certains de ses patients ont averti la police, après un tour chez le docteur pour se procurer un certificat médical. Parmi eux, M. Sow, une dame d'une trentaine d'années, qui avait conduit sa mère, S. Faye, chez Kh. B. Thiam pour une séance d’exorcisme. Par la suite, la plaignante a appris que sa sœur et sa mère ont été violemment bastonnées par le charlatan et ses disciples. Le charlatan l'oblige à renifler un liquide mélangé à du piment. Depuis lors, S. Faye traîne une maladie devenue inquiétante. Très en colère en voyant l'état de sa mère et de sa sœur, M. Sow qui est parti se plaindre chez Kh. B. Thiam a subi le même sort.



En effet, le charlatan l’a neutralisé et l’a l'obligé à renifler un liquide mélangé à du piment. Prise de violents quintes de toux, le charlatan lui a déclaré : « Vous êtes, comme votre mère et votre sœur, habitée par des démons ». Croyant aux prédictions du charlatan, M. Sow a accepté de se faire soigner, moyennant le versement de cent mille francs.



Démarrant la séance, la plaignante a été envoyée à terre par un disciple, avant que le charlatan ne s'installe à califourchon sur elle. Cette dernière a reçu de violentes gifles suivies d'un interrogatoire et interrompues par moments, par une séance de trempage avec un gros seau rempli d'eau qui va être déversée sur la dame et des coups-de-poing au visage et aux côtes. Un traitement qui dure pendant une bonne trentaine de minutes, à la fin de la séance d'exorcisme, en fin de journée, les trois femmes (M. Sow, sa mère S. Faye et sa sœur F. Sow), dans un état pitoyable, sont retournées chez elles, à Pikine. À leur arrivée, les autres membres de la famille Sow, choqués, sollicitent les services d'un médecin pour des soins à l'issue desquels des certificats médicaux leur sont délivrés. Des documents qui ont été joints à la plainte déposée par M. Sow, au poste de police de Thiaroye.



Face aux enquêteurs, Kh. B. Thiam a nié les faits et a affirmé : « Je leur ai juste tapoté les oreilles et les joues pour les libérer des démons ». Le charlatan et ses sept disciples ont été arrêtés et placés en garde à vue. Au final, ils ont été déférés au parquet pour « association de malfaiteurs, charlatanisme, escroquerie, coups et blessures volontaires, torture, violences et voies de faits ».