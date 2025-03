Secteur agricole : Sonko annonce une réunion pour proposer des solutions concrètes d'ici le 25 mars 2025

A l’entame de ses propos en Conseil des ministres ce mercredi 19 mars, le PM, Ousmane Sonko a précisé que l’objectif de l'Agenda Sénégal 2050 est clair. C’est de garantir le bon fonctionnement de toutes les filières agricoles, de la production à la commercialisation. Cependant, des défis majeurs persistent.

Pour y remédier, le PM a signalé que des mesures urgentes seront prises. Une réunion est prévue avec les ministres de l'Agriculture, des Finances et du Commerce afin de proposer des solutions concrètes d'ici le 25 mars 2025.

De plus, un cadre de concertation interministérielle sera mis en place pour structurer durablement la commercialisation des produits agricoles.



Dans sa communication, le Premier ministre a souligné les préoccupations récurrentes des producteurs agricoles relativement aux difficultés d’écoulement des récoltes de certains produits, notamment arachidiers, horticoles et de maïs, du fait principalement de dysfonctionnements notés dans les circuits de commercialisation.

À cet égard, il a noté l’exigence de garantir le fonctionnement adéquat de toutes les composantes des filières agricoles, y compris l’intervention des intermédiaires financiers, au regard de l’objectif de souveraineté alimentaire de l’Agenda Vision Sénégal 2050.



Face à cette situation, et en perspective des fêtes de Korité et de Pâques, avec les charges encourues par les ménages, il a invité les ministres en charge de l’Agriculture, des Finances et du Commerce, à lui soumettre, en vue de l’approbation par le président de la République, les mesures urgentes à déployer, au plus tard le lundi 24 mars 2025, pour trouver une solution à la situation des stocks en souffrance de la production notamment arachidière, horticole et de maïs.

De manière plus structurelle, il a demandé aux ministres susvisés de mettre en place, au plus tard à mi-avril 2025, un cadre de concertation interministériel consacré à la problématique de la commercialisation des produits agricoles de façon plus globale.