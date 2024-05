Secteur de l’industrie : le ministre de tutelle prévoit d’autres sites dans différentes zones du pays

Le ministre du Commerce et des Industries a soulevé la nécessité de délocaliser les entreprises dans les autres régions du Sénégal pour permettre aux populations qui vivent dans les villages de ces zones de s’épanouir économiquement.



Dans cette lancée, il a annoncé une nouvelle politique industrielle qui va se concentrer sur la délocalisation des entreprises de commerce et d’industries.



« Ça va être des incitations fiscales ou douanières, aussi pousser les entreprises à s’installer en Casamance, dans la zone Nord, Sud également et dans le centre. Si on sort de Dakar, Mbour, Thiès et Sandiara on ne voit plus d’usines. Ce qu’on compte faire avec le ministère de l’Industrie et du Commerce c’est de créer une nouvelle politique industrielle pour que nous ayons dans les huit pôles des domaines industriels à l’image de Diass, Diamniadio », a déclaré Serigne Gueye DIOP ce mercredi 29 Mai 2024 en marge d’une rencontre avec le patronat suisse.