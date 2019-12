Secteur de la santé: les syndicalistes en grève le 31 décembre prochain

Le Cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale ( Cuss/Js) annonce une grève de 24 heures le 31 décembre prochain en guise d’avertissement. Les syndicalistes exigent au ministère de la Santé, dirigé par Abdoulaye Diouf Sarr, de ré-ouvrir les négociations pour examiner le préavis déposé depuis le 31 décembre 2018.



Face à la presse jeudi, à l’hôpital régional El Hadji Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, situé à 70 km à l'est de Dakar, les syndicalistes ont informé qu’aucune intervention chirurgicale sur l’ensemble du territoire national n’aura lieu le 31 décembre. Et, ont-ils ajouté que : «Ce sera la même chose pour les analyses, le service de la radiologie et la dialyse, sauf pour les urgences ».



Au-delà de la réouverture des négociations, les syndicalistes protestent contre le traitement discriminatoire entre agents du secteur, la précarité des emplois par l’utilisation abusive des contrats, le non-reclassement des infirmiers, sages-femmes dans les nouveaux corps d’accueil.



Cheikh Seck, Secrétaire général dudit syndicat a, par ailleurs, fustigé le refus de la tutelle de répondre à leur correspondance. « Trois courriers successifs de relance lui ont été adressés, sans suite », a-t-il déploré.