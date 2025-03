Secteur para-public : un projet de décret sur les statuts-types bientôt soumis au Conseil des ministres

Le Premier ministre a insisté en Conseil des ministres ce mercredi sur la nécessité de renforcer la supervision et la reddition des comptes des entités du secteur para-public qui gèrent des budgets importants.

Il a d’ailleurs, invité les ministres de tutelle à veiller à ce que ces entités respectent les délais de présentation de leurs rapports de gestion et états financiers, au plus tard, six mois après la clôture de chaque exercice, soit en fin juin 2025. En outre, les taxes régissant ces entités doivent être mises en conformité avec la loi d'orientation relative au secteur pari-public d'ici septembre 2025.



Un projet de décret sur les statuts-types sera bientôt soumis au Conseil des ministres. Enfin, un plan d'action sera proposé au chef de l'État pour renforcer les capacités des cadres dirigeants et des administrateurs afin d'améliorer la gouvernance du secteur para-public.