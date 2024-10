Section de recherches: Abass Fall dément les rumeurs de convocation et appelle à la mobilisation pacifique

La tête de liste de Pastef à Dakar, Abass Fall, dément les informations selon lesquelles il serait convoqué à la Section de recherches suite à ses appels à la violence. Dans une déclaration, le député de la 14e législature affirme : « Contrairement à des informations diffusées dans la presse et sur les réseaux sociaux, je n'ai reçu, à ce jour, aucune convocation. »



Il annonce également qu'il « poursuit sa campagne dans la sérénité et en parfaite communion avec les Dakarois et Dakaroises. »



À cet égard, il appelle « les militants et les sympathisants à continuer la belle mobilisation déjà amorcée, dans le calme, la sérénité et surtout dans le patriotisme qui constitue notre ADN politique. »