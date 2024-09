Section de recherches de la gendarmerie : Abass Fall également entendu

Tout comme Mamadou Lamine Diallo, Abass Fall Coordonnateur de Pastef/Dakar annonce avoir été également entendu ce jeudi matin par la section de recherche de la gendarmerie.



Le coordonnateur de Pastef/Dakar a partagé l'information sur les réseaux sociaux : « Ce jeudi 19 septembre 2024, l’enquête a débuté sur notre plainte pour faux et usage de faux portant sur le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale. J’ai été entendu à 10h30 à la Section de recherches de la gendarmerie ».



A noter que ces auditions font suite à la plainte déposée par ces derniers pour faux et usage de faux concernant le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale.



Pour rappel, le 9 septembre dernier, les deux députés avaient déposé une plainte auprès du procureur de la République, dénonçant des altérations, ajouts et falsifications du Règlement intérieur de juillet 2021. Selon eux, certains de leurs collègues auraient utilisé des techniques de modification et de superposition concernant les articles 97 et 98.