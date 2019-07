Sécurisation des bureaux du Groupe La Poste : le directeur général promet d'équiper les vigiles et les chefs de Brigade

Le Directeur général du groupe La Poste, Abdoulaye Bibi Baldé, a promis samedi à Tamba (Est Sénégal) d'équiper les vigiles et les chefs de Brigade en termes de sécurité, lors d'une réunion avec le Gouverneur de cette région, qui fait suite au meurtre du Commandant de Brigade de la gendarmerie de Koumpentoum.



"Nous à l'interne, nous prendrons des mesures pour équiper, comme recommandé lors de la réunion, d'équiper tous nos bureaux au niveau de la région de Tamba en vidéo surveillance et en système d'alarme. Nous avons pris aussi bonne note. Nous devrons professionnaliser davantage nos gardiens", a promis le DG.



Quant à Oumar Mamadou Baldé, Gouverneur de la région de Tamba, ville située à près de 500 km de l'est de Dakar, il a annoncé la mise en place le plus rapidement possible d'un système de surveillance, après une réunion de crise avec le Directeur général du groupe la Poste.



Tamsir Sané, le commandant de la Brigade de Koumpentoum, dans la région de Tamba (Est) a été tué dans la matinée du vendredi 26 juillet 2019, par des malfaiteurs lourdement armés et qui voulaient attaquer une agence de Poste finances de la localité.