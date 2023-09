Sécurité au Magal de Touba : le Général Moussa Fall rassure le khalife général

Dans le cadre de la célébration du grand Magal de Touba qui réunit près de 3 millions de pèlerins, le général Moussa Fall de la Gendarmerie nationale, a tenu à rassurer le guide religieux quant aux dispositifs sécuritaires qui ont été déployés pour assurer la sécurité des personnes.



« Je vous rassure, car le président de la République nous a donnés des instructions claires et nous avons pris les devants pour l'atteinte des résultats escomptés », a-t-il dit dans des propos rapportés par Dakaractu. Avant de rassurer également le khalife par rapport à la tolérance de ses hommes, tout en insistant sur la fermeté lorsqu'il s'agit de persévérer la vie des fidèles.



À l'en croire, 25 escadrons sont mobilisés cette année contrairement aux autres années où seulement 10 escadrons avaient été déployés à l'occasion de cet événement religieux. Le général Moussa Fall a déclaré que ces mesures ont été prises, eu égard au contexte sécuritaire actuel, mais également à la période d'hivernage qui fait que la circulation des personnes et des biens pourrait connaître quelques difficultés.



S'adressant à ceux qui émettent des menaces de sabotage lors du Magal, l'hôte du Khalife s'est voulu très ferme. " Kouy teupeu di diéma yakk Magal gui, yakarnané yay yakou..."(Toute personne qui veut saboter le Magal, court à sa perte). En plus, la gendarmerie s'est engagée à ne ménager aucun effort pour les mettre hors d’état de nuire si jamais ils décident de mettre leurs menaces à exécution.



Le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké s'est réjoui des mesures annoncées par le Haut commandant de la gendarmerie nationale.