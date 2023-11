Sécurité routière 2030 : le Sénégal s'engage pour réduire les décès sur les routes

Dans une dynamique de réduction des décès sur les routes, le Sénégal a entrepris une série d'actions. Le Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement s'inscrit dans la décennie mondiale d'actions pour la sécurité routière des Nations unies 2021-2030. À cette fin, une rencontre organisée par l'Agence Nationale de Sécurité Routière (Anaser) a eu lieu à Diamniadio, visant l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre l'insécurité routière.



Selon les derniers chiffres du Ministère des Transports, le Sénégal a enregistré environ 700 décès par an liés aux accidents de la route ces dernières années. À en croire Le Quotidien, cet état de fait motive la démarche proactive des autorités pour renverser cette tendance alarmante. Lors de cette réunion, Cheikh Oumar Guèye, Directeur Général de l'Anaser, a souligné « l'engagement des Nations unies via la Déclaration de Stockholm 2020, visant à réduire drastiquement les blessés graves et les décès routiers d'ici 2030. Cette initiative est un appel à l'ensemble des acteurs pour intégrer les diverses préoccupations des sous-secteurs du transport, rendant ainsi la stratégie nationale inclusive ».



M. Guèye a précisé que ce plan serait soumis à l'approbation du Conseil des Ministres et représenterait un engagement fort de l'État sénégalais pour une planification cohérente des actions en matière de sécurité routière. Il a également souligné les réalisations positives de la stratégie précédente (2011-2020), citant notamment la création de l'Anaser, la numérisation et la sécurisation des titres de transport parmi d'autres actions significatives.

« Pour la période 2021-2030, l'objectif est de consolider ces acquis et d'approfondir la mise en œuvre de nouvelles actions visant à renforcer la sécurité routière », a-t-il ajouté.