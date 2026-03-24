Sécurité routière : Mourir pour quelques secondes : la folie ordinaire de nos routes— regards croisés sur une tragédie évitable (Par Marie Barboza MENDY)

Il n’y a pas de “petits” accidents. Il n’y a que des vies brisées. Chaque jour, la route tue, non pas dans le tumulte spectaculaire des grandes catastrophes, mais dans une banalité presque invisible, presque acceptée. Une seconde d’inattention, un excès de vitesse, un verre de trop… et tout bascule. Une vie s’arrête net, une famille s’effondre, un avenir disparaît. Et pourtant, malgré ce que nous savons, malgré ce que nous voyons, nous continuons. Nous continuons à accélérer, à regarder nos téléphones, à défier les règles comme si elles étaient négociables, comme si le drame était réservé aux autres.





Alors, pour nous protéger, nous inventons des mots qui soulagent notre conscience : “c’était son destin”. Une phrase lâchée presque machinalement, comme pour refermer trop vite la blessure. Mais cette phrase est un mensonge confortable. Elle est une violence supplémentaire. Elle efface les responsabilités, elle maquille l’erreur humaine en fatalité, elle nous évite de nous regarder en face. Non, ce n’était pas leur destin.





Rien n’était écrit. Ces vies arrachées avaient encore toute leur place ici. Elles avaient des chemins à poursuivre, des combats à mener, des joies à vivre, des enfants à élever, des rêves à accomplir. Des destins à parachever. Ce qui les a arrêtées, ce n’est pas une force invisible : ce sont des décisions bien réelles, des négligences évitables, des imprudences que l’on répète jusqu’au drame. Dire “c’était écrit”, c’est se mentir. C’est refuser d’admettre que cela aurait pu — et dû — être évité.





Car la vérité est plus dure encore : la route ne tue pas au hasard, elle exécute nos imprudences. Elle sanctionne nos absences, nos excès, nos renoncements à la vigilance. La drogue qui brouille les réflexes et donne l’illusion du contrôle. Les gaz inhalent qui déconnectent du réel et transforment la conduite en inconscience pure. Le téléphone au volant, ce geste devenu banal qui vole des secondes décisives — celles qui séparent la vie de la mort.





Des conducteurs âgés, parfois diminués, que l’on laisse continuer sans accompagnement, exposés et exposant les autres. Des cyclistes fragiles, invisibles, sacrifiés dans l’indifférence des plus forts. Et au milieu de tout cela : la vitesse, l’alcool, l’inattention… toujours les mêmes causes, toujours les mêmes conséquences. Rien de nouveau. Rien d’inévitable. Chaque drame est l’aboutissement d’une chaîne d’erreurs que l’on connaît déjà. La route n’est pas un hasard. Elle est le reflet brutal de ce que nous acceptons de tolérer. Et aujourd’hui, ce que nous tolérons tue.





Face à cela, les autorités agissent, bien sûr. Campagnes de sensibilisation, contrôles renforcés, lois durcies… les efforts existent. Mais ils peinent à produire la rupture attendue. Pourquoi ? Parce que l’on ne transforme pas durablement un comportement par la seule peur de la sanction. On le transforme en touchant les consciences, en changeant les mentalités, en faisant de la sécurité non pas une contrainte imposée, mais une culture partagée. Une évidence intime. Une responsabilité assumée.





Et pendant que l’on débat, que l’on chiffre, que l’on analyse, d’autres vivent l’irréparable. Car derrière chaque statistique se cache une histoire interrompue. Un père qui ne rentre pas. Une mère qui ne se relève pas. Un jeune dont la vie bascule à jamais. L’accident ne s’arrête pas au moment du choc : il s’installe dans les couloirs des hôpitaux, dans les silences des maisons, dans les regards absents, dans les rêves qui ne reviendront plus. Ce sont ces silences-là, lourds et invisibles, qui devraient nous hanter bien plus que les chiffres.





Les jeunes, souvent désignés comme les plus exposés, sont aussi les plus capables de renverser la tendance. À condition de leur parler vrai. Sans discours creux. Sans morale abstraite. En leur montrant, sans détour, le prix réel de chaque imprudence. Car derrière ce que l’on appelle un “petit risque”, il y a toujours une conséquence qui, elle, ne l’est jamais. Une conséquence irréversible.





Alors la question devient brutale, presque dérangeante dans sa simplicité : que vaut une vie face à quelques secondes gagnées ? Que vaut un message envoyé en conduisant ? Que vaut un moment d’euphorie face à une existence détruite ? Nous connaissons les réponses. Tous. Mais nous continuons à agir comme si cela n’arrivait qu’aux autres… jusqu’au jour où la réalité nous rattrape.





Il est temps de changer, vraiment. Pas à la marge, pas dans les discours, mais dans les actes et dans les esprits. Faire de l’éducation routière une priorité vécue dès l’enfance. Installer une pression sociale positive où l’imprudence devient inacceptable. Repenser nos routes pour protéger les plus vulnérables. Assumer une répression ferme, mais juste. Utiliser les outils modernes pour toucher les comportements là où ils naissent : dans nos habitudes quotidiennes. Mais au-delà de tout cela, il faut une révolution silencieuse, profonde, presque intime : celle de notre rapport à la vie des autres.





Car conduire n’est jamais un acte banal. C’est, à chaque instant, un choix moral. Une décision qui dit ce que vaut la vie — la nôtre, et celle de ceux que nous croisons. Ralentir, ce n’est pas perdre du temps. C’est refuser de perdre une vie.





Et Mercredi, pendant que ces lignes seront lues, quelque part, quelqu’un appuiera un peu trop sur l’accélérateur. Quelqu’un détournera les yeux de la route. Quelqu’un prendra un volant qu’il n’aurait jamais dû prendre. Et ailleurs, sans bruit, une famille basculera définitivement.





Alors il ne reste plus qu’une seule question, simple, implacable, impossible à fuir : quand ce moment viendra… serez-vous celui qui a causé le drame, ou celui qui aurait pu l’éviter ?





Marie Barboza MENDY

Regards croisés d’une Franco-Sénégalaise

mendymarie.b@gmail.com

📞 78 291 83 25

