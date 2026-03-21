'Guerre mondiale où conflit régional?', par Khaly Adama Ndour

Sommes-nous en train de passer du désordre moyen-oriental à une conflagration plus large ?



Dans l’écheveau régional, tout se mêle : rivalités historiques, fractures religieuses, ambitions géopolitiques. Mais le cœur du problème demeure existentiel : la reconnaissance de l’Israël dans des frontières sûres et sécurisées, et la reconnaissance tout aussi légitime des droits nationaux du peuple palestinien.



À cette réalité s’ajoute l’instrumentalisation idéologique de la cause palestinienne par l’Iran, dans une logique de puissance régionale. Le monde évolue vers plus d’interdépendance et de pragmatisme ; certaines doctrines, elles, restent figées.



On ne construit rien sur la protestation permanente.

La diplomatie exige des propositions et de la concertation.



Nous musulmans devons reconnaître le droit d’Israël à exister.

Les Occidentaux doivent reconnaître que toutes les vies humaines ont la même valeur.



La paix passe par un paradigme de coexistence, fondé sur l’égalité morale, la sécurité partagée et le respect du droit international.



Le non-alignement pur, compris comme indépendance stratégique et refus des blocs, peut offrir une voie équilibrée, lucide et responsable.



L’empire de Dieu pour la paix de l’homme ne doit pas être confisqué par les fous de Dieu.



Khaly Adama Ndour

Ambassadeur à la retraite