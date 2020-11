Sécurité: une stratégie nationale en cours d’élaboration

L’élaboration de ce document stratégique a été confiée au Centre des Hautes Etudes de Défense et de Sécurité (CHEDS) par une directive présidentielle en date du 30 mai 2018. Pour accomplir sa mission, le CHEDS, dans une démarche multidimensionnelle et multisectorielle a mis en synergie l’ensemble des départements ministériels et autres structures de l’Etat dont les représentants sont membres de la commission nationale qui a été mise en place. Les travaux de la commission qui se déroulent depuis juin 2018 ont été suspendus à plusieurs reprises pour diverses raisons dont la plus importante est le Covid -19.



Les activités ont repris depuis le 17 septembre 2020 pour terminer la première phase de conception du processus d’élaboration de la SSN et entamer la deuxième phase des consultations zonales, enquêtes de perception et interviews. Ceci explique la raison du déplacement à l’intérieur du pays des membres de la sous –commission 1 chargée de recueillir les préoccupations sécuritaires des populations par échanges interactifs : CRD auprès des Gouverneurs de région, et CDD auprès des Préfets de quelques départements triés selon leur importance stratégique. L’objectif par cette démarche est de recueillir les préoccupations sécuritaires des populations dans chaque région du Sénégal pour enrichir le document de Stratégie de Sécurité nationale.



A Mbour, l’équipe de mission a tenu un atelier ayant regroupé le conseil local de sécurité et qui a permis de recueillir l’impression générale des participants et leurs recommandations mais aussi d’identifier les déterminants de la SSN en spécifiant : les menaces éventuelles, survenues ou susceptibles de resurgir ; les opportunités ; les contraintes, vulnérabilités et risques.



Mbour, une zone sensible à cause du tourisme

« L’ensemble des participants au CDD que nous avons tenu ont eu à mettre le doigt sur les menaces, les vulnérabilités, les difficultés de la localité en matière de sécurité. Nous avons eu à recueillir l’ensemble de ces préoccupations mais nous avons aussi eu à recueillir les opportunités qui pouvaient permettre de faire face à ces menaces. Ce sont un ensemble de préoccupations que nous sommes venus chercher et j’avoue que nous avons été satisfaits par la collaboration et la participation de tous. Nous avons dans notre besace un ensemble de recommandations que nous allons pouvoir porter à notre mandant qui est le CHEDS pour pouvoir alimenter le document de Stratégie de Sécurité nationale », a dit le magistrat El-hadj Babacar Diop, directeur adjoint à la Direction des Services Judiciaires du Ministère de la Justice.



« La sécurité ce n’est pas seulement l’apanage des Forces de défense et de sécurité; c’est aussi une question de protection civile, de développement durable, d’emploi des jeunes. Il y a la question récurrente de l’émigration clandestine, des difficultés ont été soulevées pour y mettre un terme, c’est juste un exemple. Il y a la question du terrorisme, la question du littoral, la question de Saly ville touristique qui est un endroit qui peut être qualifié d’infrastructure vulnérable. Ce sont autant de questions qui ont été soulevées et que nous avons eu à répertorier en termes de menaces, d’opportunités, d’objectifs stratégiques à atteindre en matière de sécurité. Bref tout a été répertorié lors de cette réunion très enrichissante qui permettra dans ce document de Stratégie nationale de sécurité d’avoir un recensement complet dans ce département des difficultés en matière de sécurité », a expliqué El-Hadj Daouda Diop.



