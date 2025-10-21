Sédhiou : en fuite en Gambie, un homme finalement arrêté après avoir battu à mort son épouse

Tout est parti d’un simple malentendu conjugal. Le jeudi 9 octobre 2025, à Samakoung, dans le département de Sédhiou, B. Mandiang a reçu, sur son téléphone un transfert d’argent envoyé par un proche parent établi à Dakar. Cette somme devait être redistribuée à plusieurs membres de sa famille résidant dans la région. Soucieuse de bien clarifier la répartition, la jeune femme a appelé aussitôt l’expéditeur pour lui détailler la part de chacun. C’est à cet instant que son mari a surgi, a rapporté "L'Observateur" dans sa parution de ce mardi.

En entendant une voix masculine au téléphone, le suspect a cru qu’il s’agissait d’un amant. Submergé par la jalousie, il a interrompu brutalement sa femme et, aveuglé par la colère, s'est jeté sur elle avant de la rouer de coups avec une extrême violence. Alertés par les cris, les proches ont accouru et sont parvenus à extraire la victime des mains de son mari.



Au lieu d’avertir les autorités, la famille de Borry Sonko a choisi de taire l’affaire et de régler les conséquences dans le secret familial. Ils ont décidé d’acheminer la blessée non pas à l’hôpital de Sédhiou, où le drame aurait vite été découvert, mais à l’hôpital régional de Ziguinchor(sud-ouest) pour éviter toute trace de son passage. Malheureusement, quelques heures après son admission, la victime a succombé à ses blessures, a détaillé le quotidien d'information.



Apprenant la mort de son épouse, le mis en cause a pris aussitôt la fuite. Pendant plusieurs jours, il est resté introuvable dans la région avant de franchir la frontière pour se cacher en Gambie (ouest). Entre-temps, la gendarmerie locale, informée du drame, a procédé aux constats d’usage et a ouvert une enquête. La famille de la défunte, anéantie, a procédé à l’inhumation de la jeune femme le samedi suivant.



Dix jours plus tard, la traque du fugitif a enfin abouti. Grâce à la collaboration entre les gendarmes de Sédhiou et la police gambienne, le suspect est localisé dans le village de Bourfout, en Gambie. Pris par surprise, Borry Sonko est arrêté par les forces de l’ordre gambiennes avant d’être remis, dimanche dernier, aux autorités sénégalaises.



Le mis en cause est entendu par les enquêteurs et a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Son déferrement au parquet de Sédhiou pour "homicide volontaire" sur son épouse est imminent, a conclu la même source.

