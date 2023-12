Sédhiou: le budget 2024 adopté à hauteur de 1 milliard 2 millions 680 mille

La commune de Sédhiou a adopté son budget pour l'année 2024, évalué à un montant conséquent de 1 milliard 2 millions 680 mille FCFA. Cette somme conséquente selon le conseil municipal permettra de répondre aux attentes et besoins fondamentaux des habitants, notamment dans les secteurs cruciaux tels que l'éducation, la santé et l'hydraulique.



El Hadji Oumar Kanté, second adjoint au maire, a affirmé que ce budget, approuvé hier mercredi, « est un reflet fidèle des aspirations et des engagements du conseil municipal pour améliorer la vie des citoyens de la commune ».



Selon L’Observateur, une part substantielle de cette enveloppe financière est expressément allouée à l'éducation, à la santé, et à l'hydraulique, trois piliers majeurs du développement local.



Le conseil municipal a spécifiquement affecté une enveloppe de dix millions FCFA pour l'acquisition et la réhabilitation de tables et de bancs dans les écoles.



S'agissant de l'accès à l'eau et à l'électricité, la commune a prévu des initiatives d'envergure. L'extension du réseau électrique ainsi que l'adduction d'eau dans les quartiers périphériques sont au cœur des priorités pour l'année à venir.