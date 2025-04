Sédhiou : le prix du sac de riz plafonné à 17 500 FCFA, le Gouverneur exige le respect strict des tarifs homologués

Réunis jeudi dernier à la Chambre des métiers, les acteurs du commerce de la région de Sédhiou (Sédhiou (au centre de la Casamance) ont participé au Conseil régional de la consommation, une instance chargée de fixer les prix des denrées de première nécessité. À l’issue des discussions, le prix plafond du sac de riz brisé a été fixé à 17 500 francs CFA, soit 350 francs CFA le kilogramme.



Le Gouverneur de la région, Diadia Dia, qui a présidé la rencontre, a saisi l’occasion pour rappeler à l’ordre les commerçants et demi-grossistes, indique Le Quotidien. « Ce tarif est désormais valable pour tous les opérateurs de la région. Le Service régional du commerce veillera à son strict respect », a-t-il averti.



Une décision bien accueillie par les consommateurs. Sankoung Sagna, président de l’Association des consommateurs du Sénégal à Sédhiou, a salué cette mesure qui vient, selon lui, officialiser une réalité déjà observée sur le terrain. « Le sac de riz est passé de 21 000 à 18 000 francs. Aujourd’hui, à 17 500 francs, nous ne pouvons que nous réjouir, à condition que ce tarif soit appliqué partout. »



Le chef du Service régional du commerce, Ibrahima Ngom, a pour sa part expliqué la démarche inclusive adoptée avant l’homologation. « Nous avons consulté tous les acteurs afin d’obtenir un consensus. Comme à l’accoutumée, nous commencerons par des actions de sensibilisation via les radios communautaires, des spots publicitaires et des affiches informatives, avant de passer à une phase de contrôle rigoureux », a-t-il précisé.