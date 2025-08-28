Sédhiou : plaidoyer pour la pérennisation du programme d’alimentation scolaire

Un Comité régional de développement (CRD) consacré à l’alimentation scolaire s’est tenu la semaine dernière à Sédhiou (sud). La rencontre a réuni autorités administratives, collectivités locales, organisations de la société civile et partenaires techniques autour d’un enjeu central : assurer la continuité et le financement durable du programme de cantines scolaires.



À cette occasion, Madame Fatou Sembène Ndiaye, chargée du plaidoyer à CICODEV, a rappelé l’importance du dispositif mis en place dans le cadre de l’initiative Sukabe Jangoo 2. Selon elle, ce programme a permis non seulement "d’améliorer la santé et la nutrition des élèves", mais aussi "de renforcer leur niveau d’apprentissage" et de réduire considérablement les cas d’abandon scolaire dans la région de Sédhiou.



« C’est une initiative qui contribue également à dynamiser l’économie locale, puisque les denrées utilisées dans les cantines sont fournies par les producteurs de la région », a-t-elle indiqué avec satisfaction.



Face à ces résultats encourageants, les acteurs territoriaux ont été invités à prendre le relais, à mobiliser des financements et à intégrer ce programme dans les politiques publiques locales afin d’en assurer la pérennité.



Le plaidoyer pour l’alimentation scolaire à Sédhiou s’inscrit dans une perspective plus large, celle de garantir une éducation de qualité, en créant des conditions favorables à la scolarisation et à la réussite des enfants.