Sédhiou : plus de 105 cas grossesses recensés en milieu scolaire en quatre (4) mois

L'ONG Enda Santé à Sédhiou (au centre) a révélé qu'entre janvier et avril 2022, plus de 105 cas de grossesses en milieu scolaire ont été recensés dans la région. Pape Ibrahima Mballo, représentant de l'ONG, a évoqué la nécessité d'agir face à cette problématique de santé publique, en particulier les grossesses précoces chez les adolescentes.



Ce constat alarmant a conduit à l'initiation d'un mini-projet à Sédhiou, axé sur la collaboration entre le personnel de l'éducation et de la santé pour sensibiliser les adolescents et les jeunes. Les chiffres, provenant de l'Inspection d'Académie de Sédhiou, concernent des élèves âgés de 13 à 23 ans, mariées ou célibataires.



Selon L’As news, cette situation nécessite une action coordonnée pour faire face à ces défis et prévenir les grossesses précoces en milieu scolaire.