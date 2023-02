Séisme Turquie: les sapeurs-pompiers sénégalais de retour après une mission accomplie

L’unité sénégalaise des sapeurs-pompiers spécialisés en Secours-Sauvetage-Déblaiement, envoyée en Turquie après le séisme qui a frappé ce pays en début février est retour de mission. Ces soldats du feu ont été accueilli vendredi, à l’Aéroport international Blaise Diagne, par le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome.



Ce dernier, qui était aux côtés l’Ambassadeur de Turquie à Dakar, Hatice Nur Sagman et du Général de brigade, Mamadou Ndoye, Commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, a tenu à féliciter les 30 hommes qui étaient partis en Turquie pour leur courage et leur engagement, malgré les conditions d’intervention difficiles.



« Cette unité était engagée dans les opérations de sauvetage à Hattay, en Turquie depuis le 10 février 2023, suite au violent séisme qui a frappé le pays, avec des dégâts humains et matériels considérables », rapporte un communiqué officiel.