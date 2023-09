Séisme au Maroc : Gims, sa villa avec spa et piscine géante abîmée, il dévoile des photos des dégâts

J'ai un choc quand je me dis que...

C'est un terrible drame qui a frappé le Maroc le 8 septembre dernier. Un séisme plus précisément, qui, d'après le bilan provisoire dévoilé aujourd'hui par le ministère de l'intérieur marocain, aurait provoqué 2 901 morts et 5 530 blessés.Des dégâts matériels importants ont également été constatés, comme l'expliquait Pascale de la Tour du Pin lundi dans Touche pas à mon Poste . Hier également, sur Instagram, Gims a partagé des images des conséquences de cette catastrophe naturelle sur sa villa située à Marrackech.Une demeure comportant notamment un spa, une très grande piscine intérieure chauffée, un jacuzzi ainsi qu'une salle de projection pour regarder des films et des séries. En arrivant à son domicile, l'interprète de Bella a constaté des énormes fissures sur les différents murs de l'une de ses pièces."C'est une dinguerie", a déclaré la star, avant de poser son doigt sur l'une des fissures pour que les internautes réalisent l'ampleur des dégâts. "C'est profond quand même", a-t-il précisé.Point positif tout de même pour lui, sa famille en est sortie indemne. "J'ai un choc quand je me dis que j'aurai pu perdre mes enfants", a confié Demdem, la femme de Gims , en Story sur Instagram. Pour rappel, il n'est pas le seul à s'être laissé tenté par le Maroc.En effet, Gérard Lanvin y possède lui aussi une somptueuse demeure avec son épouse Jennifer Jamel Debbouze a lui aussi l'habitude de s'y rendre très régulièrement, lui qui anime depuis plusieurs années le Marrackech du Rire, célèbre festival international annuel de l'humour."Je suis très ému d'être ici. On a eu l'occasion de voir un peu toute cette solidarité. Elle est incroyable , il faut la filmer, il faut la transmettre. Il faut voir à quel point les Marocains sont solidaires les uns avec les autres", a notamment confié le comédien filmé par les caméras de BFM TV dans un centre de don de sang. Un drame sans précédent, qui bouleverse tout un pays mais donc également la planète entière.